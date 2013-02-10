Сельская местность.Составить брифы для телефонного разговора и сообщения,которые будут посылаться через обратную связь людям ,которые уже дали объявления на конкурирующие сайты.Запускаю сайт в сельской местности-доска объявлений ,знакомства ,поздравления ,погода ,новости ,телепрограмма, а скором времени будет вкладка "магазины",где предприниматель сможет открыть свой магазин.надо акцентировать на том ,что этот сайт гораздо удобней всех остальных(регистрация,просмотр и т.д.) ,симпатичней,объявления даются бесплатно,есть функция vip -объвл.Если это телефонная версия ,то девушка просит разрешения прислать ссылку( на сайт)на эл.почту,если она отсутствует-смс на телефон.Поздороваться(как надо?),попрощаться правильно.Планирую разместить на сайте номер 8 800-...,тоже разжевать,что объявления можно подать через телефон ,если не получается так, и в случае проблем- звонить.Если это сообщение на эл.почту , то тоже надо очень тактично и правильно(и коротко) объяснить преимущество этого сайта сайт МЕСТНЫЙ!Например детские ходунки может купить сосед через дом ,что просто невероятно в авито.Нужно 3 телефонных брифа , 5 сообщений и 1 короткое смс.Оплата по договоренности.