lnebo1

Андрей lnebo1

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Наладить работу фильтра ИМ (Shop-script & Сималенд.ру)

    $120

    Добрый день!  Необходимо отладить работу фильтра на нашем интернет-магазине. Сделать его таким же, как в магазине откуда мы тянем товар (Сималенд). Товара много – около 1, 5 млн.шт.  Выяснили, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать интернет-магазин на shop-script 7

    Добрый день!     Требуется доработать интернет-магазин на shop-script 7. Работы много. Вот главная –   ускорить загрузку страниц. Сегодня в БД закачено 500 тыс.товаров от Сималэнд. Надо и других 2-3 поставщиков интегрировать.   ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изготовить бота для Одноклассниках, Вконтакте .

    Здравствуйте! Необходимо продвинуть доску объявлений (региональную) через раскрутку групп в Ок и Вк. Для этого надо изготовить программу , после настройки которой люди будут получать сообщения , оценки фото , приглашения в группу . Сайтов ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Легально парсить погоду.

    Где то надо брать погоду, не информером, по всей россии- каждый(!) населенный пункт (для ориентира Оренбургская область, Первомайский район, п.Соболево) . Написать программу которая будет парсить эти данные.В конечном виде это должно выглядеть как ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт на Yii

    Необходимо доработать сайт доски объявлений. Кое что удалить. Кое что добавить. Залить на сервер. Настроить робокассу. И по желанию в дальнейшем обслуживать. Подробнее при личном общении.

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать доску объявлений с нуля.

    $3000

    Объявления по всей России. CMS не предлагать. Клиентская часть. Админская часть. Срок исполнения -20 дней. Т.е заниматься надо только моим проектом. Безопасная сделка. ТЗ- выбранному кандидату.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать 5 тем(макетов).

    $100

    Изготовить дизайн.Дополнительные темы. Есть дизайн- макет сайта.Необходимо создать дополнительно 5 тем на основе этого дизайна .Темы:Молодежная ,Женская ,Деловая, Природа, Пляжно-Морская. Человек зашел на сайт и его не устраивает цвет или стиль и он выбирает ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен программист, хорошо знающий Yii

    Нужен программист на долгосрочное сотрудничество, не посредник. Который разберется и доработает сайт на framework Yii. Только для опытных программистов. Только с портфолио. Только для тех кто действительно будет качественно работать, а ...

    Yii
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для программиста со знанием Yii

    Есть сайт созданный на Yii который надо расширять. Необходимо создать конструктор интернет магазинов и встроить его в этот сайт. Дополнительно создать сервис похожий на workzilla.ru и также встроить его в сайт плюс еще мелкие доделки. ...

    Yii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составить брифы для телефонного разговора

    Сельская местность.Составить брифы для телефонного разговора и сообщения,которые будут посылаться через обратную связь людям ,которые уже дали объявления на конкурирующие сайты.Запускаю сайт в сельской местности-доска объявлений ,знакомства ,поздравления ,погода ,новости ,телепрограмма, а скором времени ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

llllllllllllll
Варвара 
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создать 5 тем(макетов).
Мне понравилось наше сотрудничество и проект. Спасибо . Надеюсь еще поработаем.
Работа выполнена на отлично. Понятливый и терпеливый исполнитель. С удовольствием обращусь в следующий раз.
Ответный отзыв