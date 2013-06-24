Добрый день! Необходимо отладить работу фильтра на нашем интернет-магазине. Сделать его таким же, как в магазине откуда мы тянем товар (Сималенд). Товара много – около 1, 5 млн.шт. Выяснили, ...
- $120Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется доработать интернет-магазин на shop-script 7. Работы много. Вот главная – ускорить загрузку страниц. Сегодня в БД закачено 500 тыс.товаров от Сималэнд. Надо и других 2-3 поставщиков интегрировать. ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо доходчиво объяснить : 1.Что такое прокси-сервер? 2. Как им пользоваться для хождения по соцсетям? 3.Совет в выборе ПС.Системное администрирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо продвинуть доску объявлений (региональную) через раскрутку групп в Ок и Вк. Для этого надо изготовить программу , после настройки которой люди будут получать сообщения , оценки фото , приглашения в группу . Сайтов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Где то надо брать погоду, не информером, по всей россии- каждый(!) населенный пункт (для ориентира Оренбургская область, Первомайский район, п.Соболево) . Написать программу которая будет парсить эти данные.В конечном виде это должно выглядеть как ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать сайт доски объявлений. Кое что удалить. Кое что добавить. Залить на сервер. Настроить робокассу. И по желанию в дальнейшем обслуживать. Подробнее при личном общении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать адаптивный сайт с использованием RESS. Десктопная версия http://pirpotest.tw1.ru/. Функционал должен быть таким же как на основной версии с небольшими изменениями. Дизайн наш.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $3000
Объявления по всей России. CMS не предлагать. Клиентская часть. Админская часть. Срок исполнения -20 дней. Т.е заниматься надо только моим проектом. Безопасная сделка. ТЗ- выбранному кандидату.Веб-программирование17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Изготовить дизайн.Дополнительные темы. Есть дизайн- макет сайта.Необходимо создать дополнительно 5 тем на основе этого дизайна .Темы:Молодежная ,Женская ,Деловая, Природа, Пляжно-Морская. Человек зашел на сайт и его не устраивает цвет или стиль и он выбирает ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен программист на долгосрочное сотрудничество, не посредник. Который разберется и доработает сайт на framework Yii. Только для опытных программистов. Только с портфолио. Только для тех кто действительно будет качественно работать, а ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт созданный на Yii который надо расширять. Необходимо создать конструктор интернет магазинов и встроить его в этот сайт. Дополнительно создать сервис похожий на workzilla.ru и также встроить его в сайт плюс еще мелкие доделки. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для сайта http://rayon.mcdir.ru .Домен временный.Прикрепляю бриф и примерный сценарий.Хотелось бы узнать Вашу видимость презентации такого сайта.А также цену и сроки.Вот похожая тема http://vimeo.com/51754408.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт12 лет назад
Сельская местность.Составить брифы для телефонного разговора и сообщения,которые будут посылаться через обратную связь людям ,которые уже дали объявления на конкурирующие сайты.Запускаю сайт в сельской местности-доска объявлений ,знакомства ,поздравления ,погода ,новости ,телепрограмма, а скором времени ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад