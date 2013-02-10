Нужен копирайт 1млн. знаков

Здравствуйте!

Закажу 100 продающих статей (описание товара, а точнее курсы двд)

Тема материалов:

1. Бизнес и финансы

2. Красота и здоровье

3. Психология и личностный рост

4. Личная жизнь

5. Интернет заработок

6. Фитнес и спорт

7. Изучение иностранных языков

8. Охота и рыбалка

- От Вас прошу назвать мне САМУЮ низкую цену с учетом большой скидки :)

Авторы которые просто напишут "сделаю за $3 за штуку" без окончательной цены сразу "отказ"

- Выбирать исполнителя буду по результатам тестового задания

Итак, техническое задание для всех на 1000 знаков

Продать двд диск "Как избавится от..." сами придумайте от чего, даю в руки креатив!

Всем спасибо за внимание! Надеюсь у нас с Вами все получится!

Успехов!