Наполнение сайта. Часть 2

$900
КопирайтингЗавершен1 заявка177 просмотров
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Требуется создать описания моделей кондиционеров, выпускаемые компаниями: Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba. Одно описание должно быть объемом около 1000 символов. Требуется сделать описания кондиционеров, выпускаемых компаниями: Panasonic, Samsung, Hitachi. Требования те же самые, что и в прошлый раз.

11 лет назад
Climont
Андрей 
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$1450
5 дней
Получил качественные описания моделей. Несмотря на большие объемы, все было сделано вовремя. Продолжаем сотрудничество.
Приятно работать с Андреем. Исключительно положительные впечатления о сотрудничестве. За несколько месяцев совместной работы показал себя не только, как компетентный заказчик, но и как доброжелательный человек. С радостью продолжу совместное сотрудничество. :)
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