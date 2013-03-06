Наполнение сайта. Часть 2

Ищу авторов, проживающих за рубежом или имеющих опыт самостоятельных путешествий для сайта http://independentravel.ru/. От вас нужно: - ссылка на свой блог или пример статей на околотуристическую тематику - список стран, о которых готовы писать - желаемая оплата за тыс. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать описания моделей кондиционеров, выпускаемые компаниями: Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba. Одно описание должно быть объемом около 1000 символов. Требуется сделать описания кондиционеров, выпускаемых компаниями: Panasonic, Samsung, Hitachi. Требования те же самые, что и в прошлый раз.
- Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер. Требуется в n-ном количестве написать уникальные тематические статьи/новости на блоге ebuck.ru Иллюстрации и картинки приветствуются. Скидывать можно в одну общую категорию, распределять по темам буду сам. Пишите ваши условия и предложения.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Закажу 100 продающих статей (описание товара, а точнее курсы двд) Тема материалов: 1. Бизнес и финансы 2. Красота и здоровье 3. Психология и личностный рост 4. Личная жизнь 5. Интернет заработок 6. Фитнес и спорт 7. Изучение иностранных языков 8. Охота и рыбалка - От ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 10 статей о пищевой промышленности города Уфы. Подробности и детали при переписке!Завершен11 лет назад
- $250
Требуется копирайтер. Накопился объем работы по написанию статей, плюс требуется качественный рерайт, старых статей. Объем есть. Указываете стоимость копирайта и рерайта за 1000 знаков.Копирайтинг56 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сделать рерайт описаний порядка 50 автомобильных марок. Источник – википедия, сайты марок. Объем описания каждой марки – 800 – 1200 знаков без пробелов. Цена – 30 рублей за тысячу знаков без пробелов. В день ...Завершен11 лет назад
Требуется специалист для написания ежедневно 10-15 постов на форумах (пассажирские перевозки, отзывы и обсуждение) в любое удобное время. Сообщения должны иметь не менее 140 символов. Самостоятельная регистрация. Подробности в личку (направлю подробности, стилистику, ссылки и ...Завершен11 лет назад