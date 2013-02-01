Написание 10 статей

КопирайтингЗакрыт37 заявок396 просмотров
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Нужно написание 10 статей для сайта http://brilliant.dp.ua/articles_design.htm . Тематика Дизайн интерьеров. Не рерайт. Обязательно высокая уникальность.

Обьем каждой статьи примерно 1 500-2 000 знаков. Темы статей - на Ваше усмотрение (с моим согласованием).

Бюджет ограничен, поэтому предпочтение будет отдаваться предложениям с минимальным бюджетом. Рассмотрю предложения начинающих авторов. Если интересуют детали - спрашивайте, буду редактировать проект. Сроки - 15-20 числа февраля.

11 лет назад
dimonleshij
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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