Написать эссе на тему "Обо мне и моя жизнь"

КопирайтингЗавершен6 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, коллеги.

Нужно написать эссе на тему "Обо мне и моя жизнь" на основе текста, который я Вам дам, но это будет больше копирайтинг, чем рерайтинг, потому что нужно написать ОЧЕНЬ класный, красивый, с философским подтекстом эссе.

Я дам Вам текст, где человек рассказывает о себе в сумбурной форме, описывая самого себя подробно, а Ваша задача будет написать на основе этого эссе, но в необычной и интересной форме и при этом у Вас будет свобода в стилистической форме и даже в том, что можно будет даже что-то придумать в жизни этого человека (про которого эссе).

Размер около 3500 знаков. Нужно будет написать два разных эссе по стилистике, поэтому я дам заказ двум копирайтерам.

Теперь самое важное, я сейчас жду ТЗ, которое отправлю всем в течение часа, а пока хотелось бы ниже получить предложения (можно без цены) от тех, кто может писать красивые тексты и эссе и имеет свободные пару часов сегодня, потому что эссе нужно к 23.00 по-московскому времени, а лучше раньше.

Кто сможет заняться, отпишитесь в комментариях, пожалуйста, с примерной ценой за 1000 знаков и примерами работ такого типа (эссе, философские рассказы и т.д.)

Заранее спасибо.

11 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vozni4iy
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо за текст. Все сделано хорошо. Буду еще обращаться.
Было приятно общаться как в деловом плане, так и по-человечески. Очень хороший работодатель, свое слово держит.
  • Похожие заказы

  • Нужен копирайтер

    $500

    На постоянное сотрудничество требуется ответственный копирайтер, рерайтер , который часто находится в сети. Работы много для хороших копирайтеров. оплата 30р за 1000 – копирайт 25р за 1000 – рерайт указывайте как часто в сети и ...

    Копирайтинг86 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзорная статья

    Требуется обзорная статья 2500 знаков на тему радио жучок, Уникальность текста 95 процентов, оплата через вебмани, жду ваши предложения

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание 10 статей

    Нужно написание 10 статей для сайта http://brilliant.dp.ua/articles_design.htm . Тематика Дизайн интерьеров. Не рерайт. Обязательно высокая уникальность. Обьем каждой статьи примерно 1 500-2 000 знаков. Темы статей - на Ваше усмотрение (с моим согласованием). Бюджет ограничен, поэтому предпочтение ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать описание

    $50

    Нужно на сайте http://piromarket.com.ua/ для каждого товара (400 товаров) написать описание, просмотрев перед этим видео и изменить урл адресов. Все делается через админка. Цени прошу указывать за один товар. Можно также скопипастить (обезательно сделать рерайтинг) ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор книги по строительству брусовых домов

    $500

    Для доработки книги по строительству брусовых домов требуется автор, разбирающийся в теме. Обязанности: - написание отдельных глав в готовую книгу - доработка и анализ имеющегося материала - проиллюстрировать текст фотографиями с фотостоков Требования: - знание темы - четкое исполнение работ в ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заголовки для страницы продаж и отзывы

    $50

    Есть 6 товаров для сайтов-одностраничников. Необходимо придумать заголовки для товаров и написать по 12 отзывов (каждый отзыв 35-70 слов) к каждому товару. В качестве примера можно посмотреть вот это: http://happy-seller.ru/

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать рерайт большой статьи

    Нужен нормальный рерайт со смыслом, Объеденить 2 статьи в одну http://ebayblog.by/paypal-v-belarusi/ http://ebayblog.by/registraciya-paypal-cherez-litvu/ Рисунки все пересохранить в другом формате изменить размеры и по другому назвать. Сегодня. Ваша цена?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад