Добрый день, коллеги.

Нужно написать эссе на тему "Обо мне и моя жизнь" на основе текста, который я Вам дам, но это будет больше копирайтинг, чем рерайтинг, потому что нужно написать ОЧЕНЬ класный, красивый, с философским подтекстом эссе.

Я дам Вам текст, где человек рассказывает о себе в сумбурной форме, описывая самого себя подробно, а Ваша задача будет написать на основе этого эссе, но в необычной и интересной форме и при этом у Вас будет свобода в стилистической форме и даже в том, что можно будет даже что-то придумать в жизни этого человека (про которого эссе).

Размер около 3500 знаков. Нужно будет написать два разных эссе по стилистике, поэтому я дам заказ двум копирайтерам.

Теперь самое важное, я сейчас жду ТЗ, которое отправлю всем в течение часа, а пока хотелось бы ниже получить предложения (можно без цены) от тех, кто может писать красивые тексты и эссе и имеет свободные пару часов сегодня, потому что эссе нужно к 23.00 по-московскому времени, а лучше раньше.

Кто сможет заняться, отпишитесь в комментариях, пожалуйста, с примерной ценой за 1000 знаков и примерами работ такого типа (эссе, философские рассказы и т.д.)

Заранее спасибо.