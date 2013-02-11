Продающие тексты. Копирайтинг

Часто задаваемые вопросы:

- Насколько качественно Вы делаете работу?

Я работаю на совесть. Примеры моих работ Вы можете посмотреть в портфолио. Если качество этих работ Вас не устраивает, Вам лучше обратиться к другому копирайтеру.

- Какова оплата?

В среднем в у.е. за 1000 символов: 5 у.е. за копирайтинг, 8 у.е. за продающие тексты (цена может изменяться в зависимости от сложности заказа)

- Что я получу за эти деньги (по факту)?

Первоначальный вариант текста + 2 доработки этого текста согласно Вашим замечаниям. Замечания (в виде вопросов или пожеланий) присылаете в отдельном сообщении или письме. Чем конкретнее вопросы, тем лучше для нас обоих. Таким образом, за стандартную цену вы получаете три варианта одного и того же текста, измененного согласно Вашим пожеланиям.

- Каковы условия работы?

Предоплата 50%. Остальные 50% оплачиваете только в том случае, если вас устраивает результат.

- А если он меня не устраивает?

То вы экономите 50% затрат.Три присланных мною текста становятся полностью в Вашем распоряжении. Например, вы можете дать их на доработку другому копирайтеру. Таким образом, риски делятся пополам между Вами и мною.

- Какие гарантии Вы можете дать?

Если моего слова Вам не достаточно, то могу прислать текст в архиве под паролем. Когда на мой счет приходит оплата, я присылаю Вам пароль от архива, и Вы убеждаетесь в том, что я с Вами честен.

- Возможна ли работа без предоплаты?

Поймите меня правильно: написание текстов - это труд, и мне хочется получить за него компенсацию. Поэтому я и прошу предоплату.

- Каковы сроки исполнения?

Жестких сроков нет, все зависит от сложности заказа.

- Если двух доработок оказалось недостаточно, нужно доделать еще чуть-чуть?

Если Вы напишете мне развернутый искренний отзыв о моей работе, еще одну доработку делаю бесплатно. В других случаях договариваемся за отдельную цену.

- Если я захочу еще что-то уточнить?

Это всегда можно сделать в приватном сообщении.