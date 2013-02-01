Размещение сообщений + новости сайта

Доброго времени суток всем!

Требуется Исполнитель для:

1) размещения постов с ценой не выше 5 р. за шт., при объёме около 100 постов в месяц.

2) написания статей и новостей для сайта, не менее 100 000 символов в месяц, с оплатой не более 1$ за кило знаков. Оплата - ЯД или Альфа банк, Вебмани нет, не могу восстановить доступ, если получится, тогда без проблем!

Требуемая уникальность - 100%.

Работа будет распределяться равномерно на каждый день, возможно где-то будет больше заданий, по согласованию.

В выходные не работаем.

Оплата в первое время - по факту, каждый день, далее, после испытательного срока обеих сторон, 1 раз в неделю.

Если эта работа не вашего уровня - простите за потраченное время.

Спасибо за внимание.