Рерайт 20 статей по теме систем кондиционирования

КопирайтингЗавершен48 заявок328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Достаточно срочно надо серьезно переписать около 20 статей по системам вентиляции и кондиционирования.

Понимание и использование тематических ключевых фраз приветствуется.

Успешный опыт рерайта и написания seo-текстов обязателен.

11 лет назад
putivetra
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$120
5 дней
Сотрудничеством доволен. Работа делается быстро. Пожелания заказчика учитываются.
Сотрудничеством довольна. Заказчик знает, чего хочет, грамотно составляет ТЗ и вовремя оплачивает работу. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Копирайтер, немецкий язык

    Нужен копирайтер и/или корректор ( тексты на немецком) с высоким уровнем немецкого языка. От вас информация: - стоимость за 1000 знаков - объем который можете выполнять в сутки - знакомы ли с SEO-копирайтом - все о ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для сайта об охоте, копирайтинг

    Расклад такой. Вы пишете первую статью (до 2 тыс знаков), я проверяю и если всё окей - даю ещё 1-2 статьи. Статьи с ключами, количество ключей адекватное, чтобы обеспечить хорошую читабельность текстов. Копирайтинг. Цена 50 руб. ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется одна статья о клубнике.

    Требуется статья о клубнике, желательно приурочить к зимнему периоду. Выращивание, сорта, хранение и вредители. Объем статьи 5-7 тыс. Знаков. Время написания 1,5-2 дня. Проверка и оплата в день сдачи статьи.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заполнение сайта автомобильной тематики

    Требуется постоянное написание статей на автомобильную тематику для размещения в разделе НОВОСТИ на сайте компании продающей автомобили с пробегом. Легкая оптимизация под поисковые запросы. Ежедневно по одной статье в 2000 знаков. Фактически нужно обеспечить постоянное наполнение http://elenstor.ru/poleznyie-avtonovosti/ Рерайт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайт-рерайт романтический писем

    Необходимо сделать копирайт-рерайт романтических писем. Всего нужно написать 10 писем каждое по 700-900 символов с пробелами. Пример одного письма в прицепе к проекту. Таким образом нужно написать 10 писем, каждое с уникальным текстом. Также каждое письмо, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос текста с файла -jpeg в формат exel

    $30

    Добрый вечер. Необходимо перенести данные с файла в формате jpeg в exel. Объем работы большой. Набираем несколько человек. Все достаточно просто. С jpeg переносим все данные руками. Все достаточно просто. Формат в котором должен быть конечный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Размещение сообщений + новости сайта

    Доброго времени суток всем! Требуется Исполнитель для: 1) размещения постов с ценой не выше 5 р. за шт., при объёме около 100 постов в месяц. 2) написания статей и новостей для сайта, не менее 100 000 символов ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработка текста

    $50

    Из собранной информации сделать связный текст для реферата объемом в 25-30 страниц и отрерайтить его до 80-85% по антиплагиату, плюс включить свои мысли по поводу развития современной татарской эстрады на примере 1-2 песен на 5-7 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO-рерайтинг статей на медицинскую тему

    Нужно переписать/переделать/создать около 100 статей на медицинскую (пластическая хирургия, косметология…) тематику (2500–5000 знаков каждая). Требуется уникальность текстов с включениями определенных слов и фраз (ключевых слов). Главный принцип - тексты для людей, но по сео правилам. Обсуждение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад