Копирайт-рерайт романтический писем

КопирайтингЗавершен17 заявок261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать копирайт-рерайт романтических писем. Всего нужно написать 10 писем каждое по 700-900 символов с пробелами. Пример одного письма в прицепе к проекту.

Таким образом нужно написать 10 писем, каждое с уникальным текстом. Также каждое письмо, должно носить свой «характер», а именно:

1) Романтическое письмо для Парня (Классическое)

2) Романтическое письмо Парня (Нежное)

3) Романтическое письмо Парня (Огненно-Страстное)

4) Романтическое письмо для Девушки (Классическое)

5) Романтическое письмо для Девушки (Нежное)

6) Романтическое письмо для Девушки (Огненно-Страстное)

7) Романтическое письмо Для Хорошей Подруги (без намеков на интим и признаний в любви)

8) Романтическое письмо Для Хорошего Друга (без намеков на интим и без признаний в любви)

9) Романтическое письмо Для Мужа (с подчеркиванием семейных ценностей)

10) Романтическое письмо Для Жены (с подчеркиванием семейных ценностей)

Письма должны быть хорошего качества, чтобы легко и складно читались. Основная аудитория читателей - молодеж 14-25 лет.

Материал для рерайта будет предоставлен исполнителю заказа.

От вас цена / сроки.

Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги.

11 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Valeriya-ya
Валерия 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Валерия отличный копирайтер! Качественно и сверхбыстро стравилась с поставленной задачей. То, на что бы у других ушел целый день Валерия выполнила в течении нескольких часов. Сдать работу раньше срока - это очень ценное качество для творческого человека! Поэтому обязательно обращусь к Валерии снова. Работа выполнена на 10 баллов! БРАВО!
Романтика с ТЗ -уникальное явление среди всех проектов! Огромная благодарность за предоставленную возможность и перспективу сотрудничества. А с таким приятным заказчиком как Вадим, единственным, который сам предложил предоплату, работать - одно удовольствием даже без романтики в заказах!)
  • Похожие заказы

  • Копирайтер, немецкий язык

    Нужен копирайтер и/или корректор ( тексты на немецком) с высоким уровнем немецкого языка. От вас информация: - стоимость за 1000 знаков - объем который можете выполнять в сутки - знакомы ли с SEO-копирайтом - все о ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для сайта об охоте, копирайтинг

    Расклад такой. Вы пишете первую статью (до 2 тыс знаков), я проверяю и если всё окей - даю ещё 1-2 статьи. Статьи с ключами, количество ключей адекватное, чтобы обеспечить хорошую читабельность текстов. Копирайтинг. Цена 50 руб. ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется одна статья о клубнике.

    Требуется статья о клубнике, желательно приурочить к зимнему периоду. Выращивание, сорта, хранение и вредители. Объем статьи 5-7 тыс. Знаков. Время написания 1,5-2 дня. Проверка и оплата в день сдачи статьи.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заполнение сайта автомобильной тематики

    Требуется постоянное написание статей на автомобильную тематику для размещения в разделе НОВОСТИ на сайте компании продающей автомобили с пробегом. Легкая оптимизация под поисковые запросы. Ежедневно по одной статье в 2000 знаков. Фактически нужно обеспечить постоянное наполнение http://elenstor.ru/poleznyie-avtonovosti/ Рерайт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос текста с файла -jpeg в формат exel

    $30

    Добрый вечер. Необходимо перенести данные с файла в формате jpeg в exel. Объем работы большой. Набираем несколько человек. Все достаточно просто. С jpeg переносим все данные руками. Все достаточно просто. Формат в котором должен быть конечный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Размещение сообщений + новости сайта

    Доброго времени суток всем! Требуется Исполнитель для: 1) размещения постов с ценой не выше 5 р. за шт., при объёме около 100 постов в месяц. 2) написания статей и новостей для сайта, не менее 100 000 символов ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработка текста

    $50

    Из собранной информации сделать связный текст для реферата объемом в 25-30 страниц и отрерайтить его до 80-85% по антиплагиату, плюс включить свои мысли по поводу развития современной татарской эстрады на примере 1-2 песен на 5-7 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO-рерайтинг статей на медицинскую тему

    Нужно переписать/переделать/создать около 100 статей на медицинскую (пластическая хирургия, косметология…) тематику (2500–5000 знаков каждая). Требуется уникальность текстов с включениями определенных слов и фраз (ключевых слов). Главный принцип - тексты для людей, но по сео правилам. Обсуждение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Презентабельный текст (О Компании)

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, Задача следующая: Тема "Парфюмерия" Нужно написать статью "О Нас", инфо которое понадобится для работы я предоставлю. Обязательно примеры работ, и цена !

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад