Копирайт-рерайт романтический писем

Необходимо сделать копирайт-рерайт романтических писем. Всего нужно написать 10 писем каждое по 700-900 символов с пробелами. Пример одного письма в прицепе к проекту.

Таким образом нужно написать 10 писем, каждое с уникальным текстом. Также каждое письмо, должно носить свой «характер», а именно:

1) Романтическое письмо для Парня (Классическое)

2) Романтическое письмо Парня (Нежное)

3) Романтическое письмо Парня (Огненно-Страстное)

4) Романтическое письмо для Девушки (Классическое)

5) Романтическое письмо для Девушки (Нежное)

6) Романтическое письмо для Девушки (Огненно-Страстное)

7) Романтическое письмо Для Хорошей Подруги (без намеков на интим и признаний в любви)

8) Романтическое письмо Для Хорошего Друга (без намеков на интим и без признаний в любви)

9) Романтическое письмо Для Мужа (с подчеркиванием семейных ценностей)

10) Романтическое письмо Для Жены (с подчеркиванием семейных ценностей)

Письма должны быть хорошего качества, чтобы легко и складно читались. Основная аудитория читателей - молодеж 14-25 лет.

Материал для рерайта будет предоставлен исполнителю заказа.

От вас цена / сроки.

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