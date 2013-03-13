Добрый день. Для тематического блога нужно написать статью о том как платить налоги ИП на УСН 6%, а точнее нужно подробно расписать о том как платить налоги с учетом ПФР, т.е. налог можно поделить между ...
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Придумать сценарии для постановки телефонных диалогов для сервиса http://ты-классный.рф/
Оператор звонит мужчине или женьщине и у них происходит, смешной, забавный или веселый разговор.
Этот диалог будет записан в аудио...
Диалог должен быть на время до 1й минеты
Нужно 5-10 сценариев.
100 р за сценарий
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