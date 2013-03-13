Придумать сценарии

$50
КопирайтингЗавершен8 заявок268 просмотров
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Придумать сценарии для постановки телефонных диалогов для сервиса http://ты-классный.рф/

Оператор звонит мужчине или женьщине и у них происходит, смешной, забавный или веселый разговор.

Этот диалог будет записан в аудио...

Диалог должен быть на время до 1й минеты

Нужно 5-10 сценариев.

100 р за сценарий

11 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Написано все в лучшем виде. Спасибо!
Хороший заказчик, интересный проект, оплата без проблем. Спасибо за сотрудничество.
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