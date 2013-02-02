Нужны естесственно выглядящие отзывы по одежде

Нужны естесственно выглядящие отзывы в группе ВКОНТАКТЕ.

вот тема с отзывами

http://vk.com/topic-27107234_26289408

чтобы посмотрели что за товар, как пишут.

Не должно быть никакого намека на то, что отзыв подставной, поэтому мне нужно 30 отзывов ( 3-5-10 строк, разные вариации).

с указанием ссылок на одежду по которой отзывы делаются ( с сайта paimai.ru)

На каждые 5-7 хороших отзывов должен быть отзыв так себе, не ахти.. не ругательный но и не хвалебный, частично довольный частично нет.. типа не повезло.

Жду Ваших предложений.