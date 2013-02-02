Нужны естесственно выглядящие отзывы по одежде

$50
КопирайтингЗавершен9 заявок248 просмотров
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Нужны естесственно выглядящие отзывы в группе ВКОНТАКТЕ.

вот тема с отзывами

http://vk.com/topic-27107234_26289408

чтобы посмотрели что за товар, как пишут.

Не должно быть никакого намека на то, что отзыв подставной, поэтому мне нужно 30 отзывов ( 3-5-10 строк, разные вариации).

с указанием ссылок на одежду по которой отзывы делаются ( с сайта paimai.ru)

На каждые 5-7 хороших отзывов должен быть отзыв так себе, не ахти.. не ругательный но и не хвалебный, частично довольный частично нет.. типа не повезло.

Жду Ваших предложений.

11 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Лидия очень быстро написала мне тексты отзывов, все бы так быстро работали:-) И очень все устроило, красота да и только
Дмитрий - очень вежливый и пунктуальный человек. Четкое задание - моментальная оплата.
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