Написать юмористическую статью

КопирайтингЗакрыт32 заявки350 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать юмористическую статью на любую из следующих тем:

-Женщины;

-Мужчины;

-Отношения;

-Студенты;

-Дети.

Объём от 1500 до 5000 знаков. Срок 14 дней.

В статье не должно быть нецензурных выражений, пошлости, политики.

Статья должна быть весёлая и интересная, увлекать читателя.

Выбираю нескольких авторов, с которыми продолжу работать.

11 лет назад
dobre_kote
Алексей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
engine21
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
18 отзывов
11 лет назад
$12
14 дней
MashaGood
Мария 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$7
14 дней
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$6
14 дней
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$10
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