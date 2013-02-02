Рерайт статей об иммиграции

Написать 4 статьи по 2000 знаков на англ Тематика: молоко и молочная продукция.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайту http://zakordonom.org нужен рерайтер:
1. Нужно рерайтить статьи об иммиграции в Австралию, Канаду, США, Европу, Латинскую Америку и др.страны.
2. В день 5-10 статей по 1500-2000 знаков без пробелов.
3. К статье должна быть картинка, которую надо уникализировать (занимает 1мин)
4. Список статей для рерайта будет ежедневно.
5. Рассчет раз в неделю согласно количеству статей и знаков, добавленных на сайт.
6. Стоимость $0.8/1000 знаков без пробелов - это не обсуждается.
7. Уникальность рерайта должна быть не менее 95%.
Рассчет через вебмани или карту Приватбанка.
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