Рерайт статей об иммиграции

Сайту http://zakordonom.org нужен рерайтер:

1. Нужно рерайтить статьи об иммиграции в Австралию, Канаду, США, Европу, Латинскую Америку и др.страны.

2. В день 5-10 статей по 1500-2000 знаков без пробелов.

3. К статье должна быть картинка, которую надо уникализировать (занимает 1мин)

4. Список статей для рерайта будет ежедневно.

5. Рассчет раз в неделю согласно количеству статей и знаков, добавленных на сайт.

6. Стоимость $0.8/1000 знаков без пробелов - это не обсуждается.

7. Уникальность рерайта должна быть не менее 95%.

Рассчет через вебмани или карту Приватбанка.