Текст для онлайн портала

КопирайтингЗавершен1 заявка131 просмотр
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Описание: Требуется написать развернутый текст для онлайн портала с предложением сотрудничества.

11 лет назад
goldmansachs
Александр 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$150
1 день
Все сделано вовремя. Спасибо.
Грамотное ТЗ и своевременная оплата. Мои рекомендации и благодарности за проект.
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