Требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт38 заявок490 просмотров
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На постоянной основе требуется копирайтер, объем 20000 знаков в сутки.

Темы разные.

Условия - 5 дневная рабочая неделя.

Работа каждый день

Фиксированный оклад

Заинтересованных лиц прошу указывать сумму желаемой заработной платы в месяц.

(сообщения из серии готов обсудить, буду полезен и тд. Не рассматриваются. Пишите конкретику)

11 лет назад
richika
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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