Рерайтер и копирайтер текстов

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: чистота и порядок, домашние животные, праздники Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). Пол — женский. Просьба ...
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Ищу исполнителя который разбирается в игре worldoftanks, для краткого написание моделей танков в игре. Нужно будет описывать модификации к игре .
Готов плотить 0,8–1,5 дол за 1 к
Контакты: Icq 243969 Skype: Evgeniy.web
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