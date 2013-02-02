Продающий текст для сайта компании

Написать 4 статьи по 2000 знаков на англ Тематика: молоко и молочная продукция.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание продающего текста для сайта компании.
Отрасль: энергетика (аудит, оборудование)
Знаков: 3000 (без пробелов)
Стоимость: 130 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Срок исполнения: 2 дня с момента предоплаты.
Обязательно выслать примеры работ по похожим темам (можно технические статьи)
На основании выполненных работ принимаем решение о написании еще 10 000 знаков.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: чистота и порядок, домашние животные, праздники Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете). Пол — женский. Просьба ...Завершен11 лет назад
- $100
Сайту http://zakordonom.org нужен рерайтер: 1. Нужно рерайтить статьи об иммиграции в Австралию, Канаду, США, Европу, Латинскую Америку и др.страны. 2. В день 5-10 статей по 1500-2000 знаков без пробелов. 3. К статье должна быть картинка, которую надо ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать юмористическую статью на любую из следующих тем: -Женщины; -Мужчины; -Отношения; -Студенты; -Дети. Объём от 1500 до 5000 знаков. Срок 14 дней. В статье не должно быть нецензурных выражений, пошлости, политики. Статья должна быть весёлая и интересная, увлекать читателя. Выбираю нескольких авторов, с ...Копирайтинг4 исполнителяЗакрыт11 лет назад
Требуется ответственный!!! рерайтер для работы на постоянной основе. Заказы 1-5 статей в день.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт11 лет назад
На постоянной основе требуется копирайтер, объем 20000 знаков в сутки. Темы разные. Условия - 5 дневная рабочая неделя. Работа каждый день Фиксированный оклад Заинтересованных лиц прошу указывать сумму желаемой заработной платы в месяц. (сообщения из серии готов обсудить, буду полезен и ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу исполнителя который разбирается в игре worldoftanks, для краткого написание моделей танков в игре. Нужно будет описывать модификации к игре . Готов плотить 0,8–1,5 дол за 1 к Контакты: Icq 243969 Skype: Evgeniy.webКопирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Придумать сценарии для постановки телефонных диалогов для сервиса http://ты-классный.рф/ Оператор звонит мужчине или женьщине и у них происходит, смешной, забавный или веселый разговор. Этот диалог будет записан в аудио... Диалог должен быть на время до 1й минеты Нужно 5-10 ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужны естесственно выглядящие отзывы в группе ВКОНТАКТЕ. вот тема с отзывами http://vk.com/topic-27107234_26289408 чтобы посмотрели что за товар, как пишут. Не должно быть никакого намека на то, что отзыв подставной, поэтому мне нужно 30 отзывов ( 3-5-10 строк, разные вариации). с ...Завершен11 лет назад