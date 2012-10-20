Дизайн для одностраничного сайта

Требуется отрисовать дизайн для одностраничного проекта по макету. На макете схематично отмечены все необходимые блоки. Остается их визуализировать.

Также необходима верстка, из программируемых элементов - только форма обратной связи.

В заявке указывайте пожалуйста цену, и готовы ли вы взяться только за дизаин или же за верстку тоже.