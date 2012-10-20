изменить шапку существующего дизайна
Дизайн для одностраничного сайта
Требуется отрисовать дизайн для одностраничного проекта по макету. На макете схематично отмечены все необходимые блоки. Остается их визуализировать.
Также необходима верстка, из программируемых элементов - только форма обратной связи.
В заявке указывайте пожалуйста цену, и готовы ли вы взяться только за дизаин или же за верстку тоже.
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