Дизайн для одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок256 просмотров

Требуется отрисовать дизайн для одностраничного проекта по макету. На макете схематично отмечены все необходимые блоки. Остается их визуализировать.

Также необходима верстка, из программируемых элементов - только форма обратной связи.

В заявке указывайте пожалуйста цену, и готовы ли вы взяться только за дизаин или же за верстку тоже.

13 лет назад
pcstarter
Бешлиу 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$55
2 дня
Виталий отлично справился с залдачей, положительно относится к доработкам. Ни на секунду не пожалел о том что привлек именно его к проекту. Работа выполненна на отлично.
Сергей отличный заказчик, и приятный собеседник, обладает терпением, лояльно относится к нестыковкам, четко аргументирует то, что он хочет видеть в конечном итоге. Постоянно на связи, оплата незамедлительна, вобщем было приятно сотрудничать, буду рад и в дальнейшем поработать с Сергеем.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад

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