Дизайн главной страницы

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок195 просмотров

Нужно сделать графический макет легкого дизайна главной страницы.

Оплата по факту сдачи: 3000р (WebMoney / Яндекс-Деньги)

Срок: 1-2 дня

skype:faust.dc

13 лет назад
bit_of_fluff
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$60
2 дня
Отличный исполнитель
Спасибо за сотрудничество оплата во время будем работать еще

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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