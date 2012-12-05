Необходим редизайн сайта. Подробности в переписке.
Дизайн главной страницы
Нужно сделать графический макет легкого дизайна главной страницы.
Оплата по факту сдачи: 3000р (WebMoney / Яндекс-Деньги)
Срок: 1-2 дня
skype:faust.dc
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