Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить. 1) Нужно осуществить редизайн 2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной. Цена вопроса: ...
Требуется редизайн группы сайтов
Исходные данные:
Есть CMS Drupal, настроенная на определенные потребности группы сайтов. Каждый последующий сайт создается на одинаковой конфигурации блоков.
Задача:
На одной и той же платформе создается каждый последующий сайт, дизайн которого основывается на предыдущем.
Необходимо создавать дизайн каждого последующего сайта так, чтобы он не был похож на предыдущий.
Дизайн должен изменяться только путем изменения CSS файлов и изображений сайта. После загрузки изображений и новых CSS файлов на сайт должен получиться полностью измененный дизайн.
Бюджет: 30$ за один дизайн
Дизайнов таких необходимо много, более 20 шт.
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