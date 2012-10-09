Требуется разработка дизайна для сайта такси

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок248 просмотров

Требуется разработка дизайна для сайта Такси.

Интересует Ваш ценник на работу похожего качества:

http://www.atlas-taxi.com/

Вашим "+" будет уменее работать с флеш.

13 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт частного нотариуса

    $100

    Нужна главная страница и шаблон внутренней. Стилистика как на указанных примерах. (Один из сайтов конкурентов - http://levtsun.com.ua/, но он не нравится, просто чтобы понять тематику) Нужен графически простой, но ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для одностраничного сайта

    Требуется отрисовать дизайн для одностраничного проекта по макету. На макете схематично отмечены все необходимые блоки. Остается их визуализировать. Также необходима верстка, из программируемых элементов - только форма обратной связи. В заявке указывайте пожалуйста ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Cделать шапку для сайта о футболе

    Нужно сделать шапку для сайта о футболе. Размер 940х271 цветовая гамма сайта фон-белый, цвета черный, красный. Подробности обсудим с исполнителем. Портфолио дизайнов спортивных сайтов обязательно.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки по сайту

    Несколько доработок по сайту. Начнем с перовой. http://www.siamthai.ru/vidthaimassage.htm На этой странице мы видим список услуг, разделеных чертой. Задача. Разработать блок для услуги (для всех услуг ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад