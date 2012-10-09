Дизайн + верстка

Требуется отрисовать дизайн и сверстать шаблон сайта компании, занимающейся установкой систем видеонаблюдения. Сайт со сформированной структурой и основным наполнением можно посмотреть по адресу безтревог.рф (временный адрес). Основной действующий сайт, если это потребуется, находится по адресу videonica.ru

Сроки - надо было еще вчера. Оплата - WebMoney

Основные требования к дизайну:

- на выходе должен получится сочный сайт, вызывающий интерес и выражающий основное направление деятельности - продажа и установка готовых комплектов систем видеонаблюдения

- забудьте про шаблонный дизайн

- информация должна восприниматься легко, без утомления глаз, текстовые и графические блоки не должны сливаться, шрифт нормального читаемого размера

- ширина шаблона - фиксированная

- уделите должное внимание странице с подробным описание видеокомплекта (например, http://безтревог.рф/gotovye-resheniia/bazovyi-komplekt-videonabliudeniia-na-4-ulichnye-videokamery-s-ik-podsvetkoi) это один из самых важных разделов сайта

- футер должен содержать контакты, телефон, копирайт и место для счетчиков

Требования к верстке:

- сайт должен корректно отображаться во всех современных браузерах, включая такого динозавра, как IE

- валидность

- оптимизация под ImageCMS

- верстка на DIV

- CSS файл должен быть разбит с помощью строк с комментариями на блоки по функциональному назначению

- кодировка UTF-8

- при малом контенте футер должен быть прибит снизу