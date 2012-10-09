Нужен дизайнер верстальщик сайтов для выполнения заказов. Требования качественное выполнение работ различной сложности невысокая стоимость
Дизайн + верстка
Требуется отрисовать дизайн и сверстать шаблон сайта компании, занимающейся установкой систем видеонаблюдения. Сайт со сформированной структурой и основным наполнением можно посмотреть по адресу безтревог.рф (временный адрес). Основной действующий сайт, если это потребуется, находится по адресу videonica.ru
Сроки - надо было еще вчера. Оплата - WebMoney
Основные требования к дизайну:
- на выходе должен получится сочный сайт, вызывающий интерес и выражающий основное направление деятельности - продажа и установка готовых комплектов систем видеонаблюдения
- забудьте про шаблонный дизайн
- информация должна восприниматься легко, без утомления глаз, текстовые и графические блоки не должны сливаться, шрифт нормального читаемого размера
- ширина шаблона - фиксированная
- уделите должное внимание странице с подробным описание видеокомплекта (например, http://безтревог.рф/gotovye-resheniia/bazovyi-komplekt-videonabliudeniia-na-4-ulichnye-videokamery-s-ik-podsvetkoi) это один из самых важных разделов сайта
- футер должен содержать контакты, телефон, копирайт и место для счетчиков
Требования к верстке:
- сайт должен корректно отображаться во всех современных браузерах, включая такого динозавра, как IE
- валидность
- оптимизация под ImageCMS
- верстка на DIV
- CSS файл должен быть разбит с помощью строк с комментариями на блоки по функциональному назначению
- кодировка UTF-8
- при малом контенте футер должен быть прибит снизу
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