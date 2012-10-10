Требуется промостраница с качественной графикой

требуется промостраница. так как из информации на ней будет только форма заказа услуги - нужна сбалансированная качественная картинка, которая будет заставлять остаться на ней :)

выглядеть должно дорого и солидно.

с примерами и суммами пожалуйста. срок исполнения - 2 дня