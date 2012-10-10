Ребрендинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт45 заявок366 просмотров

Для сайта master-in.ru требуется красивый редизайн с продумыванием удобного интерфейса, оставив всю текущую функциональность. Логотип и общее расположение блоков сайта оставляем, требуется придумать новый цветовой стиль для первой страницы, страницы результатов поиска точки, страницу демонстрации всех рекламоносителей, внутри одной точки, страницу новостей, корзину заказа и просто текстовую страницу (общий вид).

Обязателен опыт в дизайне сайтов.

13 лет назад
Omesto
Мария 
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров