Сделать копию сайта

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Закрыт3 заявки198 просмотров

Нужно сделать Рип сайта http://www.online-torg.ru/ и натянуть рип на ДЛЕ. Тор продаж и Статьи опытных игроков - удалить. Вместо них будут выводится новости. Оплата по факту. Сайт на нашем хостинге. Предоставляем доступ к ФТП. Контакты 608658189 \ скайп Four-Art

13 лет назад
ChezzyChezz
Владимир 
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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