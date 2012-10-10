Для сайта master-in.ru требуется красивый редизайн с продумыванием удобного интерфейса, оставив всю текущую функциональность. Логотип и общее расположение блоков сайта оставляем, требуется придумать новый цветовой стиль для первой страницы, страницы результатов поиска точки, страницу демонстрации ...
Сделать копию сайта
Нужно сделать Рип сайта http://www.online-torg.ru/ и натянуть рип на ДЛЕ. Тор продаж и Статьи опытных игроков - удалить. Вместо них будут выводится новости. Оплата по факту. Сайт на нашем хостинге. Предоставляем доступ к ФТП. Контакты 608658189 \ скайп Four-Art
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