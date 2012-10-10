Для сайта master-in.ru требуется красивый редизайн с продумыванием удобного интерфейса, оставив всю текущую функциональность. Логотип и общее расположение блоков сайта оставляем, требуется придумать новый цветовой стиль для первой страницы, страницы результатов поиска точки, страницу демонстрации ...
Освежить дизайн сайта
Причесать гл страницу сайта, мелкие доработки на внутренней странице, сделать подарочный сертификат, баннеры. Рассматривается постоянная кандидатура грамотного, современного, с продающими работами дизайнера.
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