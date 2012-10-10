требуется промостраница. так как из информации на ней будет только форма заказа услуги - нужна сбалансированная качественная картинка, которая будет заставлять остаться на ней :) выглядеть должно дорого и солидно. ...
Дизайн купонатора для небольшого города
Нужен дизайн сайта купонатора (скидки) для набольшего города.
Нужна идея этого сайта. Изюминка. Вещь коротая бы сайту индивидуальность. Просто красивые дизайны купонаторов нас есть.. шаблонное всё.
Заявки фрилансеров
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