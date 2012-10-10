Дизайн блога + верстка на ucoz

Здравствуйте!

Требуется разработка и верстка дизайна блога на систему ucoz.

Хочется что-то из ряда sosnovskij.ru или seocekret.ru

Но готов выслушать ваши идеи по поводу дизайна блога. Может у вас найдется другой пример блога или уже имеется готовый дизайн. Вообщем открыть для всего.

Цену на все это хочу услышать от вас.

С уважением,Ян!