Здравствуйте! Требуется сделать скрипт споров/пари по футболу. Вкратце: Зайдя на сайт, вы создаете спор, например Наполи выиграет Милан. Делаете вашу ставку в 5 долларов (любую сумму от 1 доллара) и ждете оппонента. Ваш соперник подтверждает ваш спор и ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Задание: !Основное условие размещение статьи - Вы должны, как СМИ, сначала найти информационный повод для статьи (свежий - статистика известных казино, накрыли подпольное казино, в каких странах кто активный игрок - местные или приезжие, кто ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется сверстать вот такую страничку http://chelseablues.ru/images/news2/squad_chelsea.jpg . Если не отображается ссылка, скину в ЛС. Прошу указать цену и сроки выполнения работы. Работаю по безопасной сделки. С уважением, Ян.Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать фон сайта кликабельным. Сайт расположен на Юкоз. Все что не пытался сделать, получается весь сайт с контентом кликабелен, нужен только фон. Назовите вашу цену. С уважением, Ян.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна уникальная биография футболиста Джона Холлинса (https://ru.wikipedia.org/wiki/Холлинс,_Джон) Если ссылка не открывается скину в ЛС. Не меньше 3000 символов. Главные факторы биографии: 1) От рождения до сегодняшнего дня (либо дня смерти). 2) Знаменательные события 3) На ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать HTML-верстку двух страниц и если кто может сразу для UCOZ. Если нет, то просто в HTML. Вот сам макет: http://livechat.su/resize/download/2233181 и http://livechat.su/resize/download/2233184 Если ссылки не открываются, скину в лс. Хотелось бы узнать цену и сроки на ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Необходима уникальная статья объемом не менее 2000 символов (но не более 2300) — уникальность не менее 95% по Адвего 1.3.085 Обязательным условиям принятия Вашей работы есть наличие ссылки (http://777-avtomati.com/gaminator-novomatik) с текстом — играть новоматик. Текст ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Необходима уникальная статья объемом не менее 2000 символов (но не более 2300) — уникальность не менее 95% по Advego Plagiatus 1.3.085. Ваш текст должен быть релевантен (той-же тематики) тексту страницы http://azart-club.com/igrovie-avtomati/igrat-besplatno Обязательным условиям ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать верстку небольшой части шаблона. Собственно, вот она http://chelseablues.ru/Yan/tablo_match.jpg Предлагайте ваши цены.Завершен9 лет назад
Требуется написать статью, обзор хостинг компании, преимущество, что предлагают и т.д., этой страницы www.activecloud.ru/ ru/services/hosting1c/ (убрать пробел). Уникальность стаьи не ниже 95% по Advego Plagiatus 1.3.085Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать две статьи от 2000 знаков и до 2200 (+-100 знаков) Первая: 1. Напишите статью которая будет интересна и максимально органично впишите туда ссылку. 2. Текст должен быть релевантен тексту страницы http://play-vulkan-casino.com 3. Новый, уникальный, тематический ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Необходима уникальная статья объемом не менее 1500 символов (но не более 1800) - уникальность не менее 80% по Адвего 1.3.0.94 Обязательным условиям принятия Вашей работы есть наличие ссылки (http://play-gmslots.com/) с текстом - "gaminatorslots - наше онлайн ...Завершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется сверстать шаблон состоящий из двух страниц. Во второй странице все тоже самое, только есть расширенная новость. Хотелось бы услышать ваши цены и сроки. Сам макет http://chelseablues.ru/Yan/diza/1.png (вроде работает) и http://chelseablues.ru/Yan/diza/euro2016-page-1.png Работаю только по безопасной сделки.Завершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте! ТЗ: Нужно сделать спортивный дизайн сайта под Евро-2016. 1. Шапка сайта название Чемпионат Европы 2016 справа. 1.2 Цвет сделать градиентом бело-серым, чтобы получился эффект http://soze.co/assets/images/Design/Logo-psd/Twitter-logo-PSD-2.jpg 1.3 Сделать поиск в правом углу шапки 1.4 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сверстать PSD-макет состоящий из двух страниц. Вторая страница идентична первой, просто удалены некоторые блоки и заменены на внутреннюю новость. Насчет ТЗ я даже не знаю, я думаю и так по шаблону будет видно, что и как ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Хотелось бы реализовать хостинг картинок подобный радикалу, fastpic.ru или hostingkartinok.com Макет для сайта есть, нужно его сверстать и поставить на один из движков или сделать свой. Без разницы как, главное чтобы работало. Чтобы была возможность загружать ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется скрипт на PHP для доски объявлений для системы UCOZ. Краткое ТЗ: В скрипт должно входить возможность создания марок автомобилей, моделей, код выпуска, кузов, объем двигателя и т.д. Так же из всех этих списков нужна возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется сверстать готовый амкет на тему авто. В макете присутствует 2 страницы. Срок 2-3 дня. ТЗ в ЛС. С уважением, Ян.Завершен10 лет назад
Требуется верстка макеты PES 14 Макет состоит из двух страниц.Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется сверстать несложный макет на систему Ucoz. В макете 2 страницы, главная и внутреняя. Сроки до 4 дней.Завершен11 лет назад