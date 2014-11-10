veatone

Ян Енотаев veatone

 
33 годаФранция/Перпиньян
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Сделать скрипт споров (пари) на PHP

    Здравствуйте! Требуется сделать скрипт споров/пари по футболу. Вкратце: Зайдя на сайт, вы создаете спор, например Наполи выиграет Милан.  Делаете вашу ставку в 5 долларов (любую сумму от 1 доллара) и ждете оппонента. Ваш соперник подтверждает ваш спор и ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью 2000 знаков на тему казино

    Здравствуйте! Задание: !Основное условие размещение статьи - Вы должны, как СМИ, сначала найти информационный повод для статьи (свежий - статистика известных казино, накрыли подпольное казино, в каких странах кто активный игрок - местные или приезжие, кто ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Здравствуйте! Требуется сверстать вот такую страничку http://chelseablues.ru/images/news2/squad_chelsea.jpg . Если не отображается ссылка, скину в ЛС. Прошу указать цену и сроки выполнения работы. Работаю по безопасной сделки. С уважением, Ян.

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать фон сайта кликабельным

    Здравствуйте! Требуется сделать фон сайта кликабельным. Сайт расположен на Юкоз. Все что не пытался сделать, получается весь сайт с контентом кликабелен, нужен только фон. Назовите вашу цену. С уважением, Ян.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется написать биографию о футболисте.

    Нужна уникальная биография футболиста Джона Холлинса (https://ru.wikipedia.org/wiki/Холлинс,_Джон) Если ссылка не открывается скину в ЛС. Не меньше 3000 символов. Главные факторы биографии: 1) От рождения до сегодняшнего дня (либо дня смерти). 2) Знаменательные события 3) На ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • HTML-верстка двух страниц или сразу верстка в UCOZ

    Здравствуйте! Требуется сделать HTML-верстку двух страниц и если кто может сразу для UCOZ. Если нет, то просто в HTML. Вот сам макет: http://livechat.su/resize/download/2233181 и http://livechat.su/resize/download/2233184 Если ссылки не открываются, скину в лс. Хотелось бы узнать цену и сроки на ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Уникальная статья от 2000 знаков

    Здравствуйте! Необходима уникальная статья объемом не менее 2000 символов (но не более 2300) — уникальность не менее 95% по Адвего 1.3.085 Обязательным условиям принятия Вашей работы есть наличие ссылки (http://777-avtomati.com/gaminator-novomatik) с текстом — играть новоматик. Текст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Уникальная статья

    Здравствуйте! Необходима уникальная статья объемом не менее 2000 символов (но не более 2300) — уникальность не менее 95% по Advego Plagiatus 1.3.085. Ваш текст должен быть релевантен (той-же тематики) тексту страницы http://azart-club.com/igrovie-avtomati/igrat-besplatno Обязательным условиям ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статья 2000-2200 знаков.

    Требуется написать статью, обзор хостинг компании, преимущество, что предлагают и т.д., этой страницы www.activecloud.ru/ ru/services/hosting1c/ (убрать пробел). Уникальность стаьи не ниже 95% по Advego Plagiatus 1.3.085

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать две статьи от 2000 знаков

    Здравствуйте! Нужно написать две статьи от 2000 знаков и до 2200 (+-100 знаков) Первая: 1. Напишите статью которая будет интересна и максимально органично впишите туда ссылку. 2. Текст должен быть релевантен тексту страницы http://play-vulkan-casino.com 3. Новый, уникальный, тематический ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходима уникальная статья

    Здравствуйте! Необходима уникальная статья объемом не менее 1500 символов (но не более 1800) - уникальность не менее 80% по Адвего 1.3.0.94 Обязательным условиям принятия Вашей работы есть наличие ссылки (http://play-gmslots.com/) с текстом - "gaminatorslots - наше онлайн ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка шаблона 2 страницы.

    $50

    Здравствуйте! Требуется сверстать шаблон состоящий из двух страниц. Во второй странице все тоже самое, только есть расширенная новость. Хотелось бы услышать ваши цены и сроки. Сам макет http://chelseablues.ru/Yan/diza/1.png (вроде работает) и http://chelseablues.ru/Yan/diza/euro2016-page-1.png Работаю только по безопасной сделки.

    Верстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать дизайн спорт макета

    $50

    Здравствуйте! ТЗ: Нужно сделать спортивный дизайн сайта под Евро-2016. 1. Шапка сайта название Чемпионат Европы 2016 справа. 1.2 Цвет сделать градиентом бело-серым, чтобы получился эффект http://soze.co/assets/images/Design/Logo-psd/Twitter-logo-PSD-2.jpg 1.3 Сделать поиск в правом углу шапки 1.4 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • HTML-верстка двух страниц PSD-макета

    $50

    Здравствуйте! Нужно сверстать PSD-макет состоящий из двух страниц. Вторая страница идентична первой, просто удалены некоторые блоки и заменены на внутреннюю новость. Насчет ТЗ я даже не знаю, я думаю и так по шаблону будет видно, что и как ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать хостинг картинок на Wordpress, Joomla, DLE

    Здравствуйте! Хотелось бы реализовать хостинг картинок подобный радикалу, fastpic.ru или hostingkartinok.com Макет для сайта есть, нужно его сверстать и поставить на один из движков или сделать свой. Без разницы как, главное чтобы работало. Чтобы была возможность загружать ...

    WordPressHTMLJoomlaDLE
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт на PHP доски объявлений для UCOZ

    Здравствуйте! Требуется скрипт на PHP для доски объявлений для системы UCOZ. Краткое ТЗ: В скрипт должно входить возможность создания марок автомобилей, моделей, код выпуска, кузов, объем двигателя и т.д. Так же из всех этих списков нужна возможность ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Punchi
Олег 
33 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Требуется написать биографию о футболисте.
Все отлично. Оплата своевременна. Рекомендую к сотрудничеству!
Была заказана биография одного из футболистов. Очень понравился профессионализм Олега, статья была написана в кротчайшие сроки, уникальность свыше 90 процентов и то совпадения нашлось в годах (например: с 1952 по 2015), тут никак не изменишь. Остался доволен всем, заказал еще биографии четверых футболистов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Credo
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Уникальная статья от 2000 знаков
Благодарю за быструю проверку и оплату, рекомендую!
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
9 лет назад
HTML-верстка двух страниц или сразу верстка в UCOZ
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Работа сделана качественно и быстро, даже раньше назначенных сроков. Очень доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Andre_w
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать верстку небольшой части шаблона
Отличный заказчик, с которым приятно и комфортно работать.
Спасибо за проделанную работу! Валидная верстка, кротчайшие сроки и приемлемая цена, что еще нужно? Рекомендую!
Ответный отзыв
Credo
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Уникальная статья
В очередной раз благодарю за быструю проверку и оплату. С вами приятно работать!
Как всегда все отлично! Качество и быстрота работы. Спасибо!
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