Изготовление дизайна сайта для радиомоделей танков

Необходимо изготовить дизайн сайта, посвящённому изготовлению радиоуправляемых моделей танков. Несмотря на то, что это игрушка сайт должен выглядеть серьёзно, т.к. в такие игрушки играют в основном взрослые люди или одни люди покупают их другим также взрослым людям в подарок. Поэтому нужен достаточно строгий стилб и только какие-то элементы дизайна должны напоминать, что сайт об "игрушках". Есть много фотографий танков для дизайна. Структура сайта примерно такая (но нужно предусмотреть место для добавления других пунктов меню):

1. История танков

2. Каталог продукции

3. Как заказать

4. Работы для кино

5. Аксессуары

6. Контакты

7. Сувениры.

8. Как обращаться с танком.

Желательно, чтобы меню располагалось в шапке сайта (можно по горизонтали, можно сделать вертикальный блок). Также нужна колонка сайта справа или слева для публикации туда статей и различного рода информации (новости, акции, скидки, статьи об истории танков, портфолио работ для кино и т.п.)

В основной колонке на главной странице надо сделать каталог продукции по строчкам:

3 танка, 3 аксессуара (солдатики, снаряды и т.п.), 3 сувенира (курительные трубки и т.п.).

Внизу дублируется основное меню сайта.

Если идея дизайна очень хорошая, то можно рассмотреть и расположение главного меню в левой колонке - требование о его расположении в шапке не является жёстким.

Главное, чтобы всё было стильно и понятно пользователю. И будет плохо, если шапка будет бесполезно занимать полэкрана сайта.

Требуется только макет главной страницы.

Прошу предложить цену за изготовление одного, двух и трёх вариантов дизайна - 3 цены.