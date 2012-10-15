Нужен дизайн сайта купонатора (скидки) для набольшего города. Нужна идея этого сайта. Изюминка. Вещь коротая бы сайту индивидуальность. Просто красивые дизайны купонаторов нас есть.. шаблонное всё.
Изготовление дизайна сайта для радиомоделей танков
Необходимо изготовить дизайн сайта, посвящённому изготовлению радиоуправляемых моделей танков. Несмотря на то, что это игрушка сайт должен выглядеть серьёзно, т.к. в такие игрушки играют в основном взрослые люди или одни люди покупают их другим также взрослым людям в подарок. Поэтому нужен достаточно строгий стилб и только какие-то элементы дизайна должны напоминать, что сайт об "игрушках". Есть много фотографий танков для дизайна. Структура сайта примерно такая (но нужно предусмотреть место для добавления других пунктов меню):
1. История танков
2. Каталог продукции
3. Как заказать
4. Работы для кино
5. Аксессуары
6. Контакты
7. Сувениры.
8. Как обращаться с танком.
Желательно, чтобы меню располагалось в шапке сайта (можно по горизонтали, можно сделать вертикальный блок). Также нужна колонка сайта справа или слева для публикации туда статей и различного рода информации (новости, акции, скидки, статьи об истории танков, портфолио работ для кино и т.п.)
В основной колонке на главной странице надо сделать каталог продукции по строчкам:
3 танка, 3 аксессуара (солдатики, снаряды и т.п.), 3 сувенира (курительные трубки и т.п.).
Внизу дублируется основное меню сайта.
Если идея дизайна очень хорошая, то можно рассмотреть и расположение главного меню в левой колонке - требование о его расположении в шапке не является жёстким.
Главное, чтобы всё было стильно и понятно пользователю. И будет плохо, если шапка будет бесполезно занимать полэкрана сайта.
Требуется только макет главной страницы.
Прошу предложить цену за изготовление одного, двух и трёх вариантов дизайна - 3 цены.
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