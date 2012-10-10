Нужен дизайн сайта купонатора (скидки) для набольшего города. Нужна идея этого сайта. Изюминка. Вещь коротая бы сайту индивидуальность. Просто красивые дизайны купонаторов нас есть.. шаблонное всё.
Дизайн необычного интернет-магазина
Нужен исполнитель высокого класса с хорошим портфолио!
Требуется сделать дизайн главной страницы, структурный макет предоставлю.
Стиль - http://www.rsb.ru/, только более праздничный.
Прилагайте ссылки на портфолио, пожалуйста. Писать только в проект
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