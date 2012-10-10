Здравствуйте! Нужно 30 свежих дизайнов с версткой(div-ной) под DLE Вполне подойдут простенькие и легкие дизайны. Основные требования: 1. На главной выводим минимум 3 блока по ...
Редизайн сайта визитки
Требуется на основе имеющихся двух старых дизайнов слепить новую главную страницу.
ТЗ отправлю исполнителю.
В заявках пишите цены и сроки.
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