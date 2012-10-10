Редизайн сайта визитки

Необходимо изготовить дизайн сайта, посвящённому изготовлению радиоуправляемых моделей танков. Несмотря на то, что это игрушка сайт должен выглядеть серьёзно, т.к. в такие игрушки играют в основном взрослые люди или одни люди покупают их другим также ...