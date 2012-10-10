Редизайн сайта визитки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт91 заявка612 просмотров

Требуется на основе имеющихся двух старых дизайнов слепить новую главную страницу.

ТЗ отправлю исполнителю.

В заявках пишите цены и сроки.

13 лет назад
KolGoon
Борис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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