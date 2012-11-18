Дизайн интернет-магазина

Структура похожа на http://www.aliexpress.com/. Только нужно сделать покрасивше легенький сайт. Проект не крупный большого внимания к деталям не нужно. структуру скажу, ТЗ максимально подробное дам. Логотип либо закажу отдельно либо вместе с сайтом.

Заявки оставляйте если у вас не меньше 10 отзывов. Сроку около недели, желательно за 3 дня показать какой-то результат, в общем чем быстрее тем лучше. Спасибо.