Дизайн сайта для первого класса (школа)

Требуется разработать дизайн сайта для первого класса в школе.

Цель создания сайта (на данном этапе дизайн)- донесение информации до родителей от классного руководителя (домашнее задание, объявления, орг. вопросы, форум для родителей и т.п.)

Меню располагается слева, шапка сайта желательно не просто прямоугольник, а чтобы что-то выступало и т.п.

Думаю что в шапке могут быть присутствовать буквы алфавита, примеры, может быть даже парты... на ваше усмотрение все что относится школе. Свои идеи по дизайну также приветствуются....

Пожелание к сайту: чтобы визуально он не состоял из прямоугольников.

Нужно сделать красиво...