Дизайн сайта для первого класса (школа)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок256 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта для первого класса в школе.

Цель создания сайта (на данном этапе дизайн)- донесение информации до родителей от классного руководителя (домашнее задание, объявления, орг. вопросы, форум для родителей и т.п.)

Меню располагается слева, шапка сайта желательно не просто прямоугольник, а чтобы что-то выступало и т.п.

Думаю что в шапке могут быть присутствовать буквы алфавита, примеры, может быть даже парты... на ваше усмотрение все что относится школе. Свои идеи по дизайну также приветствуются....

Пожелание к сайту: чтобы визуально он не состоял из прямоугольников.

Нужно сделать красиво...

13 лет назад
mgodun
Михаил 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VITA_ER
Вита 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
6 дней
Виктория профессионал в своем деле. Выполненная работа находится на очень высоком уровне. Учтено было все, что прописано в ТЗ. Работа ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ! Спасибо еще раз!
Михаил очень ответственный заказчик. Четко сформулированная задача, оплата согласно условиям. Приятно работать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

VITA_ER
Вита 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн купонатора для небольшого города

    $250

    Нужен дизайн сайта купонатора (скидки) для набольшего города. Нужна идея этого сайта. Изюминка. Вещь коротая бы сайту индивидуальность. Просто красивые дизайны купонаторов нас есть.. шаблонное всё.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется промостраница с качественной графикой

    требуется промостраница. так как из информации на ней будет только форма заказа услуги - нужна сбалансированная качественная картинка, которая будет заставлять остаться на ней :) выглядеть должно дорого и солидно. ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн + верстка под DLE

    $1200

    Здравствуйте! Нужно 30 свежих дизайнов с версткой(div-ной) под DLE Вполне подойдут простенькие и легкие дизайны. Основные требования: 1. На главной выводим минимум 3 блока по ...

    DLE
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Персональный проект для А. Маленко (Wildcat)

    $500

    Самое главное – хочу получить красиво отрисованные обои, с абстрактно-лиственным рисунком (типа как в Вашем Игрострое), чтобы рисунок хорошо лег на зеленый фон. В моем видении некая абстракция тонких листьев, обвивающих сайт (основное поле). Крупный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изготовление дизайна сайта для радиомоделей танков

    Необходимо изготовить дизайн сайта, посвящённому изготовлению радиоуправляемых моделей танков. Несмотря на то, что это игрушка сайт должен выглядеть серьёзно, т.к. в такие игрушки играют в основном взрослые люди или одни люди покупают их другим также ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать подложку баннера

    Наш сайт имеет ширину 1000px. В Topline размещаются рекламные баннеры размером 1000х90px. Иногда появляются клиенты, которые хотят разместить в этом месте баннер размером 728х90px. Для размещения баннеров такого размера необходимо нарисосвать подложку размером 1000х90px ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн блога + верстка на ucoz

    Здравствуйте! Требуется разработка и верстка дизайна блога на систему ucoz. Хочется что-то из ряда sosnovskij.ru или seocekret.ru Но готов выслушать ваши идеи по поводу дизайна ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн необычного интернет-магазина

    $1000

    Нужен исполнитель высокого класса с хорошим портфолио! Требуется сделать дизайн главной страницы, структурный макет предоставлю. Стиль - http://www.rsb.ru/, только более праздничный. Прилагайте ссылки на портфолио, пожалуйста. Писать ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет сайта на тематику Диета

    $100

    Доброго времени суток, уважаемый фрилансеры! Требуется отрисовать и сверстать макет по аналогии с http://www.dukandiet.co.uk все подробности в skype. Портфолио приветствуется! Убедительная просьба, указывать стоимость своей работы, заявки без указанной стоимости ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад