Нужен дизайн сайта купонатора (скидки) для набольшего города. Нужна идея этого сайта. Изюминка. Вещь коротая бы сайту индивидуальность. Просто красивые дизайны купонаторов нас есть.. шаблонное всё.
Дизайн сайта для первого класса (школа)
Требуется разработать дизайн сайта для первого класса в школе.
Цель создания сайта (на данном этапе дизайн)- донесение информации до родителей от классного руководителя (домашнее задание, объявления, орг. вопросы, форум для родителей и т.п.)
Меню располагается слева, шапка сайта желательно не просто прямоугольник, а чтобы что-то выступало и т.п.
Думаю что в шапке могут быть присутствовать буквы алфавита, примеры, может быть даже парты... на ваше усмотрение все что относится школе. Свои идеи по дизайну также приветствуются....
Пожелание к сайту: чтобы визуально он не состоял из прямоугольников.
Нужно сделать красиво...
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