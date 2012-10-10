Приветствую! Необходимо разработать дизайн для сайта event-агентства. Ожидаемая стилистика для ориентации на корпоративный сегмент. Подготовлены прототипы основных страниц. Графические материалы - есть. Логотип в векторе есть. ...
Создание "посадочной страницы" (landing page)
Необходимо создать серию посадочных страниц для туристического портала. Все детали и пожелания - исполнителю.
Если есть точные или минимальные пожаления по бюджету - указывайте.
Пожалуйста, оставляте в отлике ссылки на Ваши посадочные! Если Вы не имели опыта их создания, то отвечать не надо! Исполнитель будет выбран исходя из его портфолио в данной области.
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