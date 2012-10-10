Создание "посадочной страницы" (landing page)

Необходимо создать серию посадочных страниц для туристического портала. Все детали и пожелания - исполнителю.

Если есть точные или минимальные пожаления по бюджету - указывайте.

Пожалуйста, оставляте в отлике ссылки на Ваши посадочные! Если Вы не имели опыта их создания, то отвечать не надо! Исполнитель будет выбран исходя из его портфолио в данной области.