Простая задача по созданию брифа-анкеты для новых клиентов компании Cardino.ru. Все поля для заполнения должны быть выделены. да/нет - выборка "радио кнопкой"; зима/весна/лето/осень - выборка; Файл не должен быть тяжелым, но обязательно должен быть оформлен в стиле сайта cardino.ru! ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать серию посадочных страниц для туристического портала. Все детали и пожелания - исполнителю. Если есть точные или минимальные пожаления по бюджету - указывайте. Пожалуйста, оставляте в отлике ссылки на Ваши посадочные! Если Вы не имели ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
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Добрый день! Из-за переезда нашего давнего коллеги, срочно ищем человека со вкусом для выполнения малых и средних задач! Общие условия: - Наличие вкуса как дополнения к знанию фотошопа; - Стабильный доступ в Интернет; - Готовность ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад