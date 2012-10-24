Garfial

Александр Алимов Garfial

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
"Переехал" с Фри-ланс.ру. Там +20 отзывов. Все положительные. ;)

  • Задание для знатоков Microsoft Word

    $50

    Простая задача по созданию брифа-анкеты для новых клиентов компании Cardino.ru. Все поля для заполнения должны быть выделены. да/нет - выборка "радио кнопкой"; зима/весна/лето/осень - выборка; Файл не должен быть тяжелым, но обязательно должен быть оформлен в стиле сайта cardino.ru! ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание "посадочной страницы" (landing page)

    Необходимо создать серию посадочных страниц для туристического портала. Все детали и пожелания - исполнителю. Если есть точные или минимальные пожаления по бюджету - указывайте. Пожалуйста, оставляте в отлике ссылки на Ваши посадочные! Если Вы не имели ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер (постоянные задачи)

    $500

    Добрый день! Из-за переезда нашего давнего коллеги, срочно ищем человека со вкусом для выполнения малых и средних задач! Общие условия: - Наличие вкуса как дополнения к знанию фотошопа; - Стабильный доступ в Интернет; - Готовность ...

    Photoshop
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад