1) Есть шаблонный PSD фаил с дизайном игры, где присутствуют все элементы интерфейса игры. 2) Есть черновые, схематический наброски от руки по каждому экрану, где что должно стоять, функционал. ...
Дизайнер (постоянные задачи)
Добрый день!
Из-за переезда нашего давнего коллеги, срочно ищем человека со вкусом для выполнения малых и средних задач!
Общие условия:
- Наличие вкуса как дополнения к знанию фотошопа;
- Стабильный доступ в Интернет;
- Готовность к корректировкам. Менеджер работает с клиентом, чтобы их было меньше;
- Мы платим 3000 руб. за основной макет + по 500 руб за дополнительные; ОБЯЗАТЕЛЬНО: выполнение мелких задач (кнопки, статичные баннеры, элементы для социальных сетей и т.д.);
- Бывают мелкие задачи (шапочки, баннеры, элементики);
- Постановка задач по ТЗ;
- Разнотипность работ. Если Вы перерисовываете шаблоны, то это не к нам. Платим не много, но шаблоны бесплатны. ;)
- Оплата ЯД и WM без задержек! Ваши деньги всегда счету и утверждения ждать не придется.
Наше предложение ориентированно на тех, кому интересен оборот, а не "разовщина". Наш предыдущий дизайнер зарабатывал до 20 тыс руб. с нами и работал параллельно на других.
Считайте и думайте. ;)
P.S. В личку сразу писать бесполезно.
P.P.S. Больше чем 3000 руб за макет не платили и не сможем. Живем за счет продвижения этих сайтов.
P.P.P.S. Если Вы только начинаете или фотошоп для Вас хобби, не тратьте моё и Ваше время.
Удачи Вам!
Заявки фрилансеров
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