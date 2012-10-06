Дизайнер (постоянные задачи)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки531 просмотр

Добрый день!

Из-за переезда нашего давнего коллеги, срочно ищем человека со вкусом для выполнения малых и средних задач!

Общие условия:

- Наличие вкуса как дополнения к знанию фотошопа;

- Стабильный доступ в Интернет;

- Готовность к корректировкам. Менеджер работает с клиентом, чтобы их было меньше;

- Мы платим 3000 руб. за основной макет + по 500 руб за дополнительные; ОБЯЗАТЕЛЬНО: выполнение мелких задач (кнопки, статичные баннеры, элементы для социальных сетей и т.д.);

- Бывают мелкие задачи (шапочки, баннеры, элементики);

- Постановка задач по ТЗ;

- Разнотипность работ. Если Вы перерисовываете шаблоны, то это не к нам. Платим не много, но шаблоны бесплатны. ;)

- Оплата ЯД и WM без задержек! Ваши деньги всегда счету и утверждения ждать не придется.

Наше предложение ориентированно на тех, кому интересен оборот, а не "разовщина". Наш предыдущий дизайнер зарабатывал до 20 тыс руб. с нами и работал параллельно на других.

Считайте и думайте. ;)

P.S. В личку сразу писать бесполезно.

P.P.S. Больше чем 3000 руб за макет не платили и не сможем. Живем за счет продвижения этих сайтов.

P.P.P.S. Если Вы только начинаете или фотошоп для Вас хобби, не тратьте моё и Ваше время.

Удачи Вам!

13 лет назад
Garfial
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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