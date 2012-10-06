Требуется нарисовать уникальный дизайн, много иллюстраций. Предпочитаемый стиль: минимализм, минимум текста, больше иллюстраций. Предпочтение отдается портфолио, отзывам и рекомендациям.
Веб-дизайнер, программист (работа в команде)
Дизайнер:
Ищем молодого амбициозного дизайнера, желающего работать в команде на стартап.
Желательно из Москвы или области, но можно и удаленно.
Требования:
хороший вкус и чувство стиля
желание учиться, работать в команде, ответственность и оперативность
креативное мышление и нестандартный подход
умение качественно верстать
разработка фирменного стиля и логотипов, создание баннеров
работа с флэш дизайном
Программист:
Требуется молодой амбициозный веб-программист для работы в команде на стартап и далее.
Опыт работ обязателен, умение работать с чужим кодом, знание всех распространенных cms (joomla, drupal и т.п.)
правка самописных движков сайтов;
создание движков на заказ для наших клиентов;
работа над конкретными долгосрочными проектами
Умение и желание работать в команде, оперативность и ответственность обязательны.
Ищем МОЛОДОГО, перспективного работника. желательно из Москвы или области, но можно и удаленно.
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