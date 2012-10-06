Веб-дизайнер, программист (работа в команде)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки156 просмотров

Дизайнер:

Ищем молодого амбициозного дизайнера, желающего работать в команде на стартап.

Желательно из Москвы или области, но можно и удаленно.

Требования:

хороший вкус и чувство стиля

желание учиться, работать в команде, ответственность и оперативность

креативное мышление и нестандартный подход

умение качественно верстать

разработка фирменного стиля и логотипов, создание баннеров

работа с флэш дизайном

Программист:

Требуется молодой амбициозный веб-программист для работы в команде на стартап и далее.

Опыт работ обязателен, умение работать с чужим кодом, знание всех распространенных cms (joomla, drupal и т.п.)

правка самописных движков сайтов;

создание движков на заказ для наших клиентов;

работа над конкретными долгосрочными проектами

Умение и желание работать в команде, оперативность и ответственность обязательны.

Ищем МОЛОДОГО, перспективного работника. желательно из Москвы или области, но можно и удаленно.

DrupalJoomla
13 лет назад
scoorp
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать дизайн для проекта

    $500

    Требуется нарисовать уникальный дизайн, много иллюстраций. Предпочитаемый стиль: минимализм, минимум текста, больше иллюстраций. Предпочтение отдается портфолио, отзывам и рекомендациям.

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн магазина

    Требуется дизайн сайта магазина, есть примеры что более менее нравится Оплата по факту, предоставляете в jpg не высшего качества, одабриваем или доделываем, оплачиваем, и получаю psd Приоритет цене, далее ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $1000

    Добрый день ! Необходимо разработать дизайн для сайта благотворительного фонда. В приложении логотип и бриф. По уровню работ - ориентироваться на работы студии awstudio точка kz раздел наши работы. (НЕ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта автосервиса

    Добрый день, нужно нарисовать дизайн сайта автосервиса. Особенности: 1) логотип есть его нужно немного подкорректировать в векторе 2) по дизайну нравится сайт http://www.tatneft.ru/wps/wcm/connect/tatneft/portal_rus/homepage/ , http://eurocar-kzn.ru/ , http://www.triumfavto.ru/ 3) ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЦ "Чайка"

    $100

    Небольшая компания по ремонту бытовой техники (холодильников и тп ) Надо "ненавороченный" (но не шаблон!) светлый дизайн с основными менюшками: 1. Каталог товаров 2. Запчасти для швейных машин ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн

    Необходимо отрисовать макет внутренней страницы, имея на руках ее схему и макет главной страницы (исходник). Нужно сделать качественно. Если Вы заинтересованы, пожалуйста, оставляйте заявки в проекте с указанием ориентировочных сроков и стоимости.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! Дизайн игрового портала

    $2500

    Необходимо разработать структуру и дизайн игрового портала. Особое внимание нужно уделить юзабилити. В этом нужны советы действительно профессионала. Подробное ТЗ отправлю исполнителю. Возможно, потребуется его доработка.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо создать дизайн для сайта

    $250

    Необходимо создать дизайн для сайта, работающего на Joomla (2.5.4), сверстать его, установить: главная страница, второстепенные страницы сайта. Стоимость работы – 5000 рублей, необходима ссылка на портфолио. Оплата после выполнения работы. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад