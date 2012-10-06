Веб-дизайнер, программист (работа в команде)

Дизайнер:

Ищем молодого амбициозного дизайнера, желающего работать в команде на стартап.

Желательно из Москвы или области, но можно и удаленно.

Требования:

хороший вкус и чувство стиля

желание учиться, работать в команде, ответственность и оперативность

креативное мышление и нестандартный подход

умение качественно верстать

разработка фирменного стиля и логотипов, создание баннеров

работа с флэш дизайном

Программист:

Требуется молодой амбициозный веб-программист для работы в команде на стартап и далее.

Опыт работ обязателен, умение работать с чужим кодом, знание всех распространенных cms (joomla, drupal и т.п.)

правка самописных движков сайтов;

создание движков на заказ для наших клиентов;

работа над конкретными долгосрочными проектами

Умение и желание работать в команде, оперативность и ответственность обязательны.

Ищем МОЛОДОГО, перспективного работника. желательно из Москвы или области, но можно и удаленно.