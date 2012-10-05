Необходимо разработать структуру и дизайн игрового портала. Особое внимание нужно уделить юзабилити. В этом нужны советы действительно профессионала. Подробное ТЗ отправлю исполнителю. Возможно, потребуется его доработка.
Нужен дизайн
Необходимо отрисовать макет внутренней страницы, имея на руках ее схему и макет главной страницы (исходник). Нужно сделать качественно.
Если Вы заинтересованы, пожалуйста, оставляйте заявки в проекте с указанием ориентировочных сроков и стоимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо создать дизайн для сайта, работающего на Joomla (2.5.4), сверстать его, установить: главная страница, второстепенные страницы сайта. Стоимость работы – 5000 рублей, необходима ссылка на портфолио. Оплата после выполнения работы. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать презентабельный фон с идеей для сервиса скидок, который будет размещен на сайте партнера. Срок - как можно быстрее, предпочтения людям с хорошим портфолио.Завершен13 лет назад
Необходимо разработать и прорисовать дизайн онлайн кинотеатра. Предложения без цены и сроков не рассматриваются.Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн сайта. Сложность небольшая, так как структура сайта и цвета примерно определены, графических элементов не много.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1200
Уважаемые фрилансеры. Нужен дизайн для сайта по охране. Все подробности выбранному исполнителю. С уважением, Анна.Завершен13 лет назад
- $1200
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужна разработка дизайна для компании по продаже цветов. С уважением, Анна.Завершен13 лет назад
- $500
Нужно привести интерфейс модуля прогнозирования цен в соответствие с корпоративным стилем компании: оформить меню, таблицы, графики и остальные элементы с использованием фирменных цветов и шрифтов компании. Ориентировочно нужно будет 8 макетов. Брэндбук ...Завершен13 лет назад
- $1000
Нужен дизайнер в команду агентства для работы над многими проектами. Работа на удаленке с попроектной системой. На полную загрузку. Бюджет - по договоренности. Контакт: icq: 293656890 email: [email protected] ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Чтоб примерно получилось как на картинках сделать чтоб была красива а не абы как Ширина макета: "Резиновая"Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад