Редизайн интерфейса. Приватно для art_Alex_Z

Очень понравилось работать с Александром: он быстро и четко понимает поставленную задачу, не задает лишних вопросов и думает вместе с вами над проектом, предлагает свои идеи и решения. Александр хороший дизайнер и ответственный исполнитель, а это довольно редкое и ценное сочетание качеств. Мы остались очень довольны, что обратились к нему.