Создание шаблона, адаптация движка

Здравствуйте уважаемые разработчики и дизайнеры!

У меня есть ресурс mobile-parts.com.ua, внешний вид и удобство пользования которым желают лучшего.

Очень хотелось бы привести сайт в вид, подобный этому: wowhead.com

Сколько времени займет подобная работа и сколько это потянет денег?

Движок - WebAsyst Shop Script

С нетерпением жду ваших предложений!