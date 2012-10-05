Нужно сделать графический макет легкого дизайна главной страницы и похожих страниц. Оплата: 4000р (WebMoney / Яндекс-Деньги) Срок: 2 дня Требования: 1) Взять за основу приложенный эскиз (схема расположения элементов, ...
Создание шаблона, адаптация движка
Здравствуйте уважаемые разработчики и дизайнеры!
У меня есть ресурс mobile-parts.com.ua, внешний вид и удобство пользования которым желают лучшего.
Очень хотелось бы привести сайт в вид, подобный этому: wowhead.com
Сколько времени займет подобная работа и сколько это потянет денег?
Движок - WebAsyst Shop Script
С нетерпением жду ваших предложений!
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