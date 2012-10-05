Дизайн главной + внутренней страницы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок134 просмотра

Необходимо разработать дизайн главной и внутренней страницы для рекламной компании (медиа). Логотип и фирменные цветы имеются.

Необходима креативность, например www.omd.com (точно такой же дизайн не нужно, необходимо придумать своё)

По всем вопросам писать в скайп: heihachimishima88 (детали)

13 лет назад
heihachi
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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