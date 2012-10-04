Здравствуйте. Нужно разработать и нарисовать одну внутреннюю страницу для сайта http://imperial-a.ru Исполнителю ТЗ по почте, предолата удобным нам с вами способом) От вас, сроки и сумма?
Дизайн сайта-базы первичной недвижимости
Добрый день!
Ищем творческую личность для создания дизайна сайта-базы первичной недвижимости.
Основные параметры более детально - Бриф во вложении, а пока:
- сугубо тематический дизайн, то есть элементы дизайна должны мгновенно передавать настрой (для примера смотрите сайт http://www.realtor.com/ и файл Элементы дизайна, чтобы понять о чем идет речь)
- сайт фиксированной ширины 1280х1024
Предлагаем следующую схему работы:
- Создание Главной Страницы в двух вариантах (один и тот же дизайн, но два варианта, так как без визуализации не можем выбрать вариант) (См. два файла-макета версий первой страницы) - 150 долларов США за эти две страницы.
- Если подходит Главная Страница, то дизайн остальных 15 страниц сайта в том же дизайне что и Главная - еще 150 долларов США за все 15 страниц
- Верстка сайта - по дальнейшей договоренности
Ждем контакта, конкурентных условий сотрудничества и портфеля работ.
ВЛ
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