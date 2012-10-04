Дизайн сайта-базы первичной недвижимости

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок360 просмотров

Добрый день!

Ищем творческую личность для создания дизайна сайта-базы первичной недвижимости.

Основные параметры более детально - Бриф во вложении, а пока:

- сугубо тематический дизайн, то есть элементы дизайна должны мгновенно передавать настрой (для примера смотрите сайт http://www.realtor.com/ и файл Элементы дизайна, чтобы понять о чем идет речь)

- сайт фиксированной ширины 1280х1024

Предлагаем следующую схему работы:

- Создание Главной Страницы в двух вариантах (один и тот же дизайн, но два варианта, так как без визуализации не можем выбрать вариант) (См. два файла-макета версий первой страницы) - 150 долларов США за эти две страницы.

- Если подходит Главная Страница, то дизайн остальных 15 страниц сайта в том же дизайне что и Главная - еще 150 долларов США за все 15 страниц

- Верстка сайта - по дальнейшей договоренности

Ждем контакта, конкурентных условий сотрудничества и портфеля работ.

ВЛ

13 лет назад
zyobra
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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