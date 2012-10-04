ТЗ здесь https://dl.dropbox.com/u/1008628/TZ-AVK-PR-VO.txt требуется четкая реализация поставленной в ТЗ задачи просьба присылать заявки только в случае если вы поняли что надо делать, и чувствуете в себе силы решить поставленную ...
Адаптация дизайна шаблона сайта под заказчика
Есть сайт на шаблоне + логотип заказчика нужно адаптировать цветовую гамму сайта под логотип. Создать несколько пунктов меню + выставить несколько статей. нужно знание хтмл + цсс + опыт самостоятельного дизайна сайтов.
если есть вопросы пишите пожалуйста в скайп brndcrte
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