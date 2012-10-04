Адаптация дизайна шаблона сайта под заказчика

Есть сайт на шаблоне + логотип заказчика нужно адаптировать цветовую гамму сайта под логотип. Создать несколько пунктов меню + выставить несколько статей. нужно знание хтмл + цсс + опыт самостоятельного дизайна сайтов.

если есть вопросы пишите пожалуйста в скайп brndcrte