Дизайн главной страницы

Нужно сделать графический макет легкого дизайна главной страницы и похожих страниц.

Оплата: 4000р (WebMoney / Яндекс-Деньги)

Срок: 2 дня

Требования:

1) Взять за основу приложенный эскиз (схема расположения элементов, тексты), по стилю сайт ложен быть

похож на daoc.org.ua/

2) Сайт центрирован, ширина 900 точек, слева и справа свободное место заполняется светлым фоном телесного

цвета

3) Высота шапки – 200 точек (без полосы меню).

4) Цвет фона в основной части сайта – очень светлый, телесно-песочного цвета, неоднородной текстуры

5) Цвет фона в шапке – чуть более темный, тоже неоднородной текстуры

6) Правая колонка должна отделяться легким элементом, как например градиентная полоска здесь:

www.unisender.com/ru/blog...

7) Нужно сделать легкое отделение блоков в левой колонке (регулярные занятия и мероприятия)

8) Нужно сделать выделение блоков в правой колонке (кроме верхнего – это баннер)

9) Подобрать расположение, размеры, пропорции и цвета остальных элементов страницы (общая цветовая схема:

песочно-телесный светлый фон, черно-красно-желтые оттенки для остальных элементов).

10) лого взять с текущего daode.ru в исходном размере