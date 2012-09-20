daode

Андрей Лысенко daode

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка дизайна сайта

    $170

    Требуется профессиональный дизайнер с опытом разработки качественного согласованного дизайна сайта. Нужно доработать дизайн сайта, взяв за основу дизайн с ren.daode.ru. На выходе нужен графический макет, нарезка, описание основных стилей (текста, кнопок, списка, таблицы, картинок), где используется анимация – ...

    JavascriptДизайн сайтаFlash
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $120

    Нужно сделать графический макет легкого дизайна главной страницы и похожих страниц. Оплата: 4000р (WebMoney / Яндекс-Деньги) Срок: 2 дня Требования: 1) Взять за основу приложенный эскиз (схема расположения элементов, тексты), по стилю сайт ложен быть похож на daoc.org.ua/ 2) Сайт центрирован, ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Легкий дизайн главной страницы

    $100

    Нужно сделать графический макет легкого дизайна главной страницы. Оплата: 3000р (WebMoney / Яндекс-Деньги) Срок: 2 дня Требования: 1) Взять за основу приложенный эскиз (схема расположения элементов, тексты), по стилю сайт ложен быть похож на http://daoc.org.ua/ 2) Сайт центрирован, ширина 900 ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад