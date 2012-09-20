Требуется профессиональный дизайнер с опытом разработки качественного согласованного дизайна сайта. Нужно доработать дизайн сайта, взяв за основу дизайн с ren.daode.ru. На выходе нужен графический макет, нарезка, описание основных стилей (текста, кнопок, списка, таблицы, картинок), где используется анимация – ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $170Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $120
Нужно сделать графический макет легкого дизайна главной страницы и похожих страниц. Оплата: 4000р (WebMoney / Яндекс-Деньги) Срок: 2 дня Требования: 1) Взять за основу приложенный эскиз (схема расположения элементов, тексты), по стилю сайт ложен быть похож на daoc.org.ua/ 2) Сайт центрирован, ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сделать графический макет легкого дизайна главной страницы. Оплата: 3000р (WebMoney / Яндекс-Деньги) Срок: 2 дня Требования: 1) Взять за основу приложенный эскиз (схема расположения элементов, тексты), по стилю сайт ложен быть похож на http://daoc.org.ua/ 2) Сайт центрирован, ширина 900 ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад