Требуется профессиональный дизайнер с опытом разработки качественного согласованного дизайна сайта. Нужно доработать дизайн сайта, взяв за основу дизайн с ren.daode.ru. На выходе нужен графический макет, нарезка, описание основных стилей (текста, кнопок, списка, таблицы, картинок), где используется анимация – ...