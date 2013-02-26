Необходимо разработать и прорисовать дизайн онлайн кинотеатра. Предложения без цены и сроков не рассматриваются.
Нужно создать фон для брендирования
Нужно разработать презентабельный фон с идеей для сервиса скидок, который будет размещен на сайте партнера.
Срок - как можно быстрее, предпочтения людям с хорошим портфолио.
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