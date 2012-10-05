Срочно! Дизайн игрового портала

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок203 просмотра

Необходимо разработать структуру и дизайн игрового портала. Особое внимание нужно уделить юзабилити.

В этом нужны советы действительно профессионала. Подробное ТЗ отправлю исполнителю. Возможно, потребуется его доработка.

13 лет назад
slastnikov
Дмитрий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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