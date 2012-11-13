Добрый день ! Необходимо разработать дизайн для сайта благотворительного фонда. В приложении логотип и бриф. По уровню работ - ориентироваться на работы студии awstudio точка kz раздел наши работы. (НЕ ...
Дизайн мобильной версии сайта
Небольшое ТЗ во вложении, для разработки желательно наличие Iphone
Выбранный исполнитель
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