Дизайн мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок159 просмотров

Небольшое ТЗ во вложении, для разработки желательно наличие Iphone

13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Valhalla
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$125
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Valhalla
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $1000

    Добрый день ! Необходимо разработать дизайн для сайта благотворительного фонда. В приложении логотип и бриф. По уровню работ - ориентироваться на работы студии awstudio точка kz раздел наши работы. (НЕ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта автосервиса

    Добрый день, нужно нарисовать дизайн сайта автосервиса. Особенности: 1) логотип есть его нужно немного подкорректировать в векторе 2) по дизайну нравится сайт http://www.tatneft.ru/wps/wcm/connect/tatneft/portal_rus/homepage/ , http://eurocar-kzn.ru/ , http://www.triumfavto.ru/ 3) ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЦ "Чайка"

    $100

    Небольшая компания по ремонту бытовой техники (холодильников и тп ) Надо "ненавороченный" (но не шаблон!) светлый дизайн с основными менюшками: 1. Каталог товаров 2. Запчасти для швейных машин ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн

    Необходимо отрисовать макет внутренней страницы, имея на руках ее схему и макет главной страницы (исходник). Нужно сделать качественно. Если Вы заинтересованы, пожалуйста, оставляйте заявки в проекте с указанием ориентировочных сроков и стоимости.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! Дизайн игрового портала

    $2500

    Необходимо разработать структуру и дизайн игрового портала. Особое внимание нужно уделить юзабилити. В этом нужны советы действительно профессионала. Подробное ТЗ отправлю исполнителю. Возможно, потребуется его доработка.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо создать дизайн для сайта

    $250

    Необходимо создать дизайн для сайта, работающего на Joomla (2.5.4), сверстать его, установить: главная страница, второстепенные страницы сайта. Стоимость работы – 5000 рублей, необходима ссылка на портфолио. Оплата после выполнения работы. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно создать фон для брендирования

    Нужно разработать презентабельный фон с идеей для сервиса скидок, который будет размещен на сайте партнера. Срок - как можно быстрее, предпочтения людям с хорошим портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $1200

    Уважаемые фрилансеры. Нужен дизайн для сайта по охране. Все подробности выбранному исполнителю. С уважением, Анна.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка дизайна

    $1200

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужна разработка дизайна для компании по продаже цветов. С уважением, Анна.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад